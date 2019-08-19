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Общество

Госинспекторы рыбоохраны изъяли 15 орудий лова у псковских браконьеров

За прошедшую неделю госинспекторами Северо-Западного теруправления Росрыболовства в Псковской области выявлено 8 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Кроме того, наложено штрафов на сумму 17,8 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 2 тыс. рублей, изъято 5,1 кг водных биоресурсов и 15 незаконных орудий лова.

В целом по Север-Западу госинспекторами рыбоохраны выявлено 139 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 580 800 рублей.

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