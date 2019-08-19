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Культура

Стала известна программа этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»

XII Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет с 27 по 29 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в Изборском музее-заповеднике, 28 августа пройдут следующие мероприятия:

9.00-14.00 - Богослужение и крестный ход в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы (г.Печоры)

15.30 - Официальное открытие Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» (музей-усадьба народа сето, д. Сигово)

16.00 - Выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок, ярмарка ремесел.

17.00 - Народное гуляние Кирмаш. Костер дружбы.

Напомним, фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в Псковской области в 12-й раз. Мероприятие проходит в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы» и направлено на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области – приграничном с Евросоюзом регионе, активизацию межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры и традиций малого народа сето.

В этом году к празднику присоединятся участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». 10 творческих коллективов – представителей финно-угорских народов Российской Федерации примут участие в праздничном концерте в Сигово.

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