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Экономика

Банки фиксируют атаки мошенников на счета клиентов

Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах, сообщает газета «Известия».

В банках признают факты утечек пользовательских данных, а также мошеннических действий с ними, причем даже с помощью голосовых роботов и поддельных звонков из службы безопасности. В одной кредитной организации уже изменили текст сообщения с предупреждением: «Если вас просят сообщить КОД из СМС (даже роботу в тоновом режиме), Вам звонит МОШЕННИК».

 

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