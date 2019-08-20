Банки фиксируют атаки мошенников на счета клиентов

09:09, 20 августа 2019, ПАИ

Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах, сообщает газета «Известия».

В банках признают факты утечек пользовательских данных, а также мошеннических действий с ними, причем даже с помощью голосовых роботов и поддельных звонков из службы безопасности. В одной кредитной организации уже изменили текст сообщения с предупреждением: «Если вас просят сообщить КОД из СМС (даже роботу в тоновом режиме), Вам звонит МОШЕННИК».