0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
12:29
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
19:28
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
14:02
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
12:17
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
12:00
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
10:25
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Еще новости
Происшествия

Рваные раны и переломы получили три человека в аварии в Опочке

Три человека получили рваные раны и переломы в результате дорожно-транспортного происшествия в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа около 15:13 у дома № 14 на улице Шоссейной в Опочке 37-летняя женщина, управляя Mitsubishi Lancer, выехала на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с Škoda Octavia. За рулем транспортного средства находился 41-летний мужчина.

Водителя Mitsubishi Lancer госпитализировали в состоянии травматического шока и, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения. У женщины выявили черепно-мозговую травму, рваные и ушиблены раны лица, переломы, рану коленного сустава.

Водителя Škoda Octavia отправили в медицинское учреждение с переломами коленного сустава и голеностопа, рваной раной лица. 59-летнюю пассажирку этого автомобиля госпитализировали с рваной раной руки и ушибами.

По факту ДТП возбуждено административное производство, материал находится в местном отделении ГИБДД, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
16 августа 2019
Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
15 августа 2019
Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
15 августа 2019
«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
15 августа 2019
Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
15 августа 2019
Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
15 августа 2019
В Псковской области 72-летняя бабушка заблудилась и провела ночь в лесу
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 августа 2019
Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...