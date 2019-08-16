Рваные раны и переломы получили три человека в аварии в Опочке

09:33, 20 августа 2019, ПАИ

Три человека получили рваные раны и переломы в результате дорожно-транспортного происшествия в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа около 15:13 у дома № 14 на улице Шоссейной в Опочке 37-летняя женщина, управляя Mitsubishi Lancer, выехала на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с Škoda Octavia. За рулем транспортного средства находился 41-летний мужчина.

Водителя Mitsubishi Lancer госпитализировали в состоянии травматического шока и, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения. У женщины выявили черепно-мозговую травму, рваные и ушиблены раны лица, переломы, рану коленного сустава.

Водителя Škoda Octavia отправили в медицинское учреждение с переломами коленного сустава и голеностопа, рваной раной лица. 59-летнюю пассажирку этого автомобиля госпитализировали с рваной раной руки и ушибами.

По факту ДТП возбуждено административное производство, материал находится в местном отделении ГИБДД, добавили в пресс-службе.