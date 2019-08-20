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Общество

В Локнянской школе искусств отремонтировали кровлю

В Локнянском районе сразу три образовательных учреждения получили дополнительные средства на ремонт. Деньги поступили из федерального бюджета, договоренности об этом были достигнуты по итогам встречи главы региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным. Всего в Псковскую область дополнительно направили 350 млн рублей на ремонт учреждений культуры, образования, здравоохранения. Почти 100 млн из них — на школы и садики.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в Локнянском районе в списке объектов оказались Подберезинская средняя школа, детский садик «Колосок» и Локнянская школа искусств.

В последней отремонтировали крышу, частично заменили трубы и элементы системы отопления, окна и двери на входной группе. В это вложено 2,2 млн рублей. За счет средств муниципалитета выполнен косметический ремонт помещений. В новом учебном году здесь будут работать 9 педагогов, на занятия планируют ходить 175 детей.

В ведомстве добавили, что в Подберезинской школе капитально отремонтировали кровлю и входную группу, затраты составили 5 млн рублей, в детском саду отремонтировали систему отопления, заменили полы в группах и оконные блоки, затраты составили 1 млн рублей.

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