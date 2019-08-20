Президентский грант получила псковичка за победу на Дельфийских играх

12:39, 20 августа 2019, ПАИ

Президентский грант получила студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ангелина Семёнова, которая завоевала серебряную медаль на 18-х Молодёжных Дельфийских играх России в номинации «Эстрадное пение» в возрастной категории от 18 до 25 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

18-е Молодёжные Дельфийские игры проходили в апреле в Ростове-на-Дону. «Серебро» Ангелины Семёновой – первая победа в копилке наград Псковской области за все время участия представителей региона в конкурсе. Псковскую область на Молодёжных Дельфийских играх представляли 19 участников – студенты колледжа искусств Ангелина Семёнова и Валерий Огло (эстрадное пение), учащиеся детских музыкальных школ Василий Черотченко (фортепиано), Алексей Манушин (баян), Алина Жолобова (эстрадное пение), учащиеся детской художественной школы Анастасия Меньщикова и Виктория Шейбакова, участники театра танца «Русские узоры».

В 2020 году 19-е молодежные Дельфийские игры России и 15-е открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, пройдут в Омске. Участниками от Псковской области станут победители регионального отборочного этапа.