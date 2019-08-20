0
16:51
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
16:18
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
16:02
Немолочные реки: В Пскове проверили соблюдение требований к молочным продуктам в супермаркетах
14:53
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
14:35
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
14:03
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
12:48
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Еще новости
Общество

Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

В 2019 году в Псковскую область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступит современное высокоточное медицинское оборудование для борьбы с онкологией на сумму 170 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.

Медицинское оборудование поступит в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу. Речь идет о четырёх современных рентгеновских аппаратах, двух аппаратах УЗИ, лабораторном, эндоскопическом оборудовании (видеобронхоскопы и видеогастроскопы). Также в Псковский областной онкологический диспансер поступят два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

В настоящий момент аукционы на приобретение медицинской техники состоялись, необходимые контракты на поставку заключены. Новое медицинское оборудование заменит изношенную технику. Оно также расширит диагностическую базу лечебных учреждений, улучшит доступность и качество медицинской помощи, усилит первичную диагностику онкологических заболеваний, и будет способствовать их раннему выявлению и более эффективному лечению, подчеркнули в комитете по здравоохранению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
20 августа 2019
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
20 августа 2019
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
20 августа 2019
Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
20 августа 2019
Закон о поддержке кинематографии планируют принять в Псковской области
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
20 августа 2019
Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
20 августа 2019
Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Около 200 педагогов Псковской области приедут на форум «За ЗОЖ»
20 августа 2019
Около 200 педагогов Псковской области приедут на форум «За ЗОЖ»
Делегация Псковской области участвует в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани
20 августа 2019
Делегация Псковской области участвует в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани

Идет загрузка...