Новое медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

12:48, 20 августа 2019, ПАИ

В 2019 году в Псковскую область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступит современное высокоточное медицинское оборудование для борьбы с онкологией на сумму 170 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.

Медицинское оборудование поступит в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу. Речь идет о четырёх современных рентгеновских аппаратах, двух аппаратах УЗИ, лабораторном, эндоскопическом оборудовании (видеобронхоскопы и видеогастроскопы). Также в Псковский областной онкологический диспансер поступят два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

В настоящий момент аукционы на приобретение медицинской техники состоялись, необходимые контракты на поставку заключены. Новое медицинское оборудование заменит изношенную технику. Оно также расширит диагностическую базу лечебных учреждений, улучшит доступность и качество медицинской помощи, усилит первичную диагностику онкологических заболеваний, и будет способствовать их раннему выявлению и более эффективному лечению, подчеркнули в комитете по здравоохранению.