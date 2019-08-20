Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 21 августа

12:55, 20 августа 2019, ПАИ

21 августа в Пскове состоится ярмарка вакансий. Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району на улице Коммунальной, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в службе занятости.

На ярмарке свои вакансии для граждан предложат Почта России, Псковпассажиравтотранс, центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области, компании «СевЗапИнвест», «Велрыбпром», «Велторф» и другие организации, учреждения и компании.

На ярмарке будут предложены вакансии оператора связи, почтальона, диспетчера, водителя автомобиля, продавца, грузчика, юрисконсультанта и другие.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.