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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 21 августа

21 августа в Пскове состоится ярмарка вакансий. Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району на улице Коммунальной, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в службе занятости.

На ярмарке свои вакансии для граждан предложат Почта России, Псковпассажиравтотранс, центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области, компании «СевЗапИнвест», «Велрыбпром», «Велторф» и другие организации, учреждения и компании.

На ярмарке будут предложены вакансии оператора связи, почтальона, диспетчера, водителя автомобиля, продавца, грузчика, юрисконсультанта и другие.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

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