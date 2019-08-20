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Спорт

Чемпионат Псковской области по велоспорту пройдет 24 августа

Чемпионат Псковской области по велоспорту пройдет 24 августа

24 августа состоится второй этап чемпионата Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри марафон «Мальская долина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Велогонка пройдет по лесным дорогам, пересеченной местности, проселкам, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам вокруг Мальского озера в Печорском районе. В этот раз трасса будет проходить, в том числе, рядом с крепостными стенами Изборска.

Всего в рамках веломарафона пройдут четыре дистанции: «детский» маршрут протяженностью 5 километров для ребят от 5 лет, для велолюбителей организован маршрут протяженностью 17 километров, для гонщиков с опытом – традиционный 36-километровый круг через Изборск, а для самых подготовленных велогонщиков – маршрут длиной 50 километров.

Соревнования стартуют в 12:00. Награждение победителей будет проходить в 17:00. В настоящий момент на чемпионат зарегистрировались более 20 участников. Подать заявку на участие в велогонке можно здесь>>>

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