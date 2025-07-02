Боксёры Псковской области стали призёрами турнира в Белоруссии

14:29, 02 июля 2025, ПАИ

Боксёры Псковской области стали победителями и призёрами открытого республиканского турнира, который прошёл в Брестской области с 24 по 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса













В состязаниях участвовали спортсмены России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Среди представителей Псковской области победой отличилась Лидия Шутова, серебро на счету Александра Белавина и Семёна Макарова, а бронзовые медали завоевали Илья Новиков и Артём Комаров.

«Поздравляем тренерский штаб с успешным выступлением: Вадима Голика, Игоря Зуева, Вячеслава Ярулина, Юрия Фёдорова, Павла Макаренко, Сергея Егорова», – отметили в федерации.

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