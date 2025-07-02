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Спорт

Боксёры Псковской области стали призёрами турнира в Белоруссии

Боксёры Псковской области стали победителями и призёрами открытого республиканского турнира, который прошёл в Брестской области с 24 по 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Боксёры Псковской области стали призёрами республиканского турнира в Белоруссии
    Фото: Псковская областная федерация бокса

В состязаниях участвовали спортсмены России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Среди представителей Псковской области победой отличилась Лидия Шутова, серебро на счету Александра Белавина и Семёна Макарова, а бронзовые медали завоевали Илья Новиков и Артём Комаров.

«Поздравляем тренерский штаб с успешным выступлением: Вадима Голика, Игоря Зуева, Вячеслава Ярулина, Юрия Фёдорова, Павла Макаренко, Сергея Егорова», – отметили в федерации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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