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Будущий мастер спорта из Великих Лук: Было очень много падений, не раз опускались руки

Своими эмоциями от выполнения звания мастера спорта России по боксу благодаря недавней победе на чемпионате Северо-Западного федерального округа поделился великолучанин Кирилл Титов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Кирилл Титов. Фото: Luki-News

«Эти эмоции не передать словами. Я даже не знаю, как это описать. Где-то пять-шесть лет я к этому шёл. Когда выполнил разряд кандидата в мастера спорта, то достиг своей цели и повысил планочку. Было очень много падений, не так много взлётов. Честно, не раз опускались руки. Благодаря поддержке моей семьи, тренерскому составу, которые говорили, что нельзя сдаваться, что я уже готов к выполнению норматива на это звание, просто осталось это доказать. Я понимал, что оно мне нужно. Незадолго до турнира я летал в Магадан на всероссийский турнир, там провёл три хороших боя, но в финале остановился в шаге от своей цели», – сказал Кирилл Титов.

На окружном чемпионате Титов завоевал золото в весовой категории до 75 килограммов. Далее великолукский спортсмен выступит на чемпионате России по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.

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