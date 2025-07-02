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Псковички прошли учебно-тренировочный сбор для футбольных арбитров в Москве

Псковички Полина Малинина и Кристина Шершнева прошли учебно-тренировочный сбор для судей Молодёжной женской лиги и ЮФЛ-девушки, который состоялся в Москве с 27 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Полина Малинина начала судейскую карьеру в ЮФЛ Северо-Запад в 2023 году, а Кристина Шершнева – в 2024 году. С этого года они судят матчи ЮФЛ-девушки в возрастных категориях до 16 и до 18 лет. В этом сезоне Малинина также дебютировала в МЖЛ.

МЖЛ объединяет 23 команды в двух дивизионах для игроков до 21 года. В ЮФЛ-девушки до 18 лет участвуют 16 команд, до 16 лет – десять команд. Сезон в лигах длится с апреля по октябрь.

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