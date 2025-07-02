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Спорт

Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами открытого первенства Белоруссии по академической гребле среди юношей до 19 лет, которое прошло в Бресте. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

  • Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле
    Фото: Федерация гребного спорта России
  • Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле
    Фото: Федерация гребного спорта России

Псковичи в составе восьмёрки с рулевым заняли второе место, уступив на финише девять секунд белорусским спортсменам.

Кроме того, Артемий Усанов в составе четвёрки без рулевого завоевал бронзу в российской команде, проиграв в финальном заезде ещё одному российскому коллективу и белорусской команде.

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