Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле
Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами открытого первенства Белоруссии по академической гребле среди юношей до 19 лет, которое прошло в Бресте. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.
Псковичи в составе восьмёрки с рулевым заняли второе место, уступив на финише девять секунд белорусским спортсменам.
Кроме того, Артемий Усанов в составе четвёрки без рулевого завоевал бронзу в российской команде, проиграв в финальном заезде ещё одному российскому коллективу и белорусской команде.
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