Псковичи стали призёрами первенства Белоруссии по академической гребле

12:24, 02 июля 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами открытого первенства Белоруссии по академической гребле среди юношей до 19 лет, которое прошло в Бресте. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.



Фото: Федерация гребного спорта России



Фото: Федерация гребного спорта России



Псковичи в составе восьмёрки с рулевым заняли второе место, уступив на финише девять секунд белорусским спортсменам.

Кроме того, Артемий Усанов в составе четвёрки без рулевого завоевал бронзу в российской команде, проиграв в финальном заезде ещё одному российскому коллективу и белорусской команде.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».