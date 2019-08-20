Более 17 тонн польского сыра не пропустили в Псковскую область

14:04, 20 августа 2019, ПАИ

17,3 тонны польского плавленого сыра не пропустили в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукцию обнаружили сотрудники регионального ведомства на складе временного хранения в Пыталовском районе. Плавленый сыр «Чедер» следовал автомобильным транспортом из польского города Остроленка в Казахстан.

Специалисты управления в ходе проверки установили, что перевозимый в грузовом отсеке автомобиля плавленый сыр «Чедер» в ломтиках произвело не заявленное в ветеринарном сертификате страны-экспортёра предприятие Польши. Кроме того, на товарной и индивидуальной упаковке продукции общим весом 330,56 килограмма отсутствовала дата выработки.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз польского плавленого сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Работники управления составили акт о возврате груза обратно в Польшу.