Два жителя Псковской области получат протезы от резидента «Сколково»

14:53, 20 августа 2019, ПАИ

Двое псковичей испытают модульные бионические протезы «SmartLi» новгородской компании «Техбионик» — резидента инновационного центра «Сколково». Добровольцы пришли на презентацию детских и взрослых протезов в Псковскую областную организацию «Всероссийское общество инвалидов» в Пскове 20 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор ООО «Техбионик» Станислав Муравьев рассказал, что разработки компании для различных случаев ампутации экспонировались на большом количестве выставок, где получили достаточно позитивный отклик. Он подчеркнул, что основное отличие протезов «Техбионик» от западных аналогов — это модульность и высокая степень унифицированности деталей, что позволяет снизить сроки изготовления и себестоимость.

В рамках презентации руководитель компании сообщил, что протезы находятся на стадии прототипов. Пока их протестировали двое пользователей их других городов: 10-летняя девочка и пенсионерка с врожденными аномалиями развития конечностей.

«Техбионик», как рассказал Станислав Муравьев, также разрабатывает тренажер для реабилитации при двигательных нарушениях кисти, который управляется при помощи биоэлектрических сигналов мозга. Представленные протезы управляются биоэлектрическими сигналами мышц, оснащены системой виброотклика, чтобы человек понимал, какой схват протеза активирован.



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин



Фото: Эдуард Малин















Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые обладают хорошей морозоустойчивостью, позволяют работать устройствам до 24 часов. Станислав Муравьев отметил, что детские протезы меняются ежегодно, а взрослые — каждые 2 года. «Гарантийный срок увязываем со сроками замены», — уточнил он.

Станислав Муравьев отметил, что протезы позволяют переключать шаблоны схватов и оснащены сенсорной системой обратной связи. Протезы комплектуются мобильным приложением. Переключаются схваты локальным кнопочным интерфейсом или мобильным приложением.

Подобные протезы стоят порядка 400-450 тысяч рублей (западные аналоги — от 5 до 6 млн рублей). В ппанах у компании наладить взаимодействие с ФОМС, благодаря которому граждане смогут получать такие устройства бесплатно.

В течение года компания выпустит опытную промышленную партию протезов в целях их апробации с участием добровольцев. После безвозмездной передачи устройств добровольцам они протестируют их в течение 6 месяцев и зафиксируют возможные недостатки. После полугодового использования протез останется у добровольца.

Станислав Муравьев сказал, что результатом апробации станет доработка конструкций, чтобы к середине 2020 года пройти декларирование продукции как индивидуального медицинского изделия и запустить пилотную серию.

Соглашение об опытной эксплуатации протезов планируется заключить с добровольцами до конца сентября. Протезы передадут в декабре.

Опытная группа будет состоять из пяти человек. Известно, что в ее состав, кроме псковичей, войдут гражданин Белоруссии и житель Ленинградской области. По словам Станислава Муравьева, опытной эксплуатацией интересовались из Смоленска, Ижевска и Томска. Он добавил, что Псков — это первый город, куда компания приехала лично для встречи с добровольцами и презентацией протезов.