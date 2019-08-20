Псковского ветерана поздравили с 90-летием городские и региональные власти

14:49, 20 августа 2019, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, псковича Михаила Яковленко поздравили с 90-летием городские и региональные власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вся ваша жизнь - пример для нынешней молодежи. За вашими плечами - тяжелейшие годы войны и многие десятилетия добросовестной службы по охране рубежей нашей Родины. В столь почтенном возрасте вы выглядите отлично», - отметил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, только добрых событий и как можно больше поводов для радости, а после вручил имениннику приветственный адрес от имени исполняющего полномочия главы города Елены Полонской и цветы.

Также от имени администрации Псковской области и главы региона Михаила Ведерникова ветерана поздравил с днем рождения первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников. Он передал ему именное поздравительное письмо за подписью президента Владимира Путина и пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия.

Михаил Яковленко родился в 1929 году в Брянской области в семье председателя колхоза. Во время оккупации помогал партизанам, после войны был призван в армию на срочную службу, но в итоге отдал авиации 30 лет. До 1961 года служил в Германии, потом был переведен в Псков.