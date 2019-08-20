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Общество

«Единая Россия» собирает предложения по снижению административной нагрузки на учителей

С 20 августа партия «Единая Россия» собирает предложения учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, сбор предложений продлится до 28 августа.

Своё мнение псковичи могут высказать на встречах с депутатами и партийным активом на базе региональных дискуссионных площадок. Также свои предложения граждане могут присылать на почту: pskov.apr@mail.ru. В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество, должность и данные для обратной связи.

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