«Единая Россия» собирает предложения по снижению административной нагрузки на учителей
С 20 августа партия «Единая Россия» собирает предложения учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, сбор предложений продлится до 28 августа.
Своё мнение псковичи могут высказать на встречах с депутатами и партийным активом на базе региональных дискуссионных площадок. Также свои предложения граждане могут присылать на почту: pskov.apr@mail.ru. В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество, должность и данные для обратной связи.