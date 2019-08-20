Выставка послевоенных фотографий откроется в Псковском музее-заповеднике 23 августа

15:47, 20 августа 2019, ПАИ

23 августа в 15:00 в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 откроется выставка «Подвиг после войны». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе учреждения.

Главное место в экспозиции отведено фотографиям, на которых запечатлены самые важные моменты восстановительного периода, когда псковичи - и дети, и старики – работали, не покладая рук.

Выставка поможет узнать о том, как за короткие сроки удалось переселить людей из землянок, очистить города от завалов, произвести разминирование огромных территорий, восстановить промышленное производство.

«О тяжёлой послевоенной жизни расскажут самодельные бытовые вещи, одежда, орудия труда. Особое место займут материалы о возрождении льноводства, именно оно приносило в бюджет области значительные доходы», - добавили в музее.