Немолочные реки: В Пскове проверили соблюдение требований к молочным продуктам в супермаркетах

16:02, 20 августа 2019, ПАИ

С 1 июля все продуктовые магазины обязаны выделять на витринах продукты, содержащие заменители молочного жира. Соответствующее постановление приняло правительство. Мера призвана ограничить продажи в России «псевдомолочной» продукции: при производстве сыра, сметаны, творога и т. д. используется не молочный жир, а более дешевый - растительный, чаще всего – пальмовое масло. Постановление было принято еще в январе, на подготовку торговым сетям было отведено полгода. 20 августа депутат Псковского областного Собрания, координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анатолий Тиханов вместе с однопартийцами в рамках проекта совершил рейд по трем крупным супермаркетам Пскова и проверил соблюдение законодательства. В контрольной проверке также принял участие корреспондент Псковского агентства информации.

Первой точкой стал гипермаркет «Лента», расположенный по адресу улица Труда, 54. В самой крупной продуктовой сети в Пскове ответственно подошли к новому постановлению правительства: все полки с молочной продукцией были промаркированы соответствующими желтыми «стикерами», которые выделяются на общем плане и хорошо различимы. Понять, какой продукт содержит заменители молочного жира, а какой нет – не составит труда ни молодым людям, ни пенсионерам. Однако Анатолий Тиханов все же заметил, что продукция с натуральным жиром лежит на одной полке с «псевдомолочкой».

Депутат обратился к руководителю секции молочной продукции магазина «Лента» Екатерине Мойкиной с соответствующим вопросом. По словам Екатерины Мойкиной, с 1 по 7 июля магазин инспектировал Роспотребнадзор по факту выкладки и обозначения молочной продукции с заменителем жира. По итогам проверки замечаний не было, отметила Екатерина Мойкина, все товары визуально отличаются друг от друга, а поэтому для покупателя вся информация понятна и доступна.

«Что касается размещения на каких-то отдельных полках, у нас они [молочная продукция] собраны в блоки, визуально выделены. Размещение на отдельных полках носит рекомендательный характер и в акте Роспотребнадзора это не отражено», - пояснила Екатерина Мойкина.

Кроме пояснительных стикеров над каждым молочным продуктом, над каждой полкой висит яркий информационный баннер с пояснениями для покупателей.

«Они [стикеры] специально сделаны в контрастный цвет, чтобы покупателям легче было определять. Шрифт у них читаемый, понятый», - добавила сотрудник магазина.

Анатолий Тиханов поинтересовался, стали ли производители продукции менять упаковки в соответствии с новым законодательством. Екатерина Мойкина заверила, что на многих продуктах производитель указывает, что в производстве применяли заменитель молочного жира.

По итогам посещения «Ленты» Анатолий Тиханов остался доволен подходом специалистов к работе и отметил, что в магазине хорошо обозначена молочная продукция. К недостаткам депутат отнес соседство на одной полке молочной продукции с разными видами жиров. «На мой взгляд, продукция должна быть на разных полках, чтобы их не могли перепутать между собой потребители», - добавил Анатолий Тиханов.

Следующим супермаркетом, который посетили участники рейда, стал магазин «Пятерочка» на улице Труда, 26. Анатолию Тиханову сразу бросились в глаза нарушения, в частности, сырки были помечены производителем на упаковке как продукты, содержащие заменители молочного жира, но на ценниках наблюдалась совсем противоположная картина. При этом «чистые» молочные продукты были маркированы на ценниках совершенно безобразно – практически нечитаемым мелким шрифтом и дикими аббревиатурами БЗМЖ и СЗМЖ [«Без заменителя молочного жира» и «Содержание заменителя молочного жира» соответственно].

«Как это возможно прочитать?», - возмутился Анатолий Тиханов.

Директор магазина не смогла прокомментировать участникам проблему с трудночитаемыми ценниками и аббревиатурами, женщина лишь сослалась на регламент компании и поручения вышестоящего руководства.

«Формально закон, может быть, не нарушается, потому что в ценниках содержится аббревиатура, труднорасшифровываемая и труднопонимаемая для покупателя. Плюс, мне кажется, не совсем верно отпечатаны ценники, на которых буква Б читается как мягкий знак. Часть ценников просто плохо напечатаыы, что может вводить в заблуждение потребителей. Здесь нет цветного разделения, - добавил Анатолий Тиханов.

«Семейный Магнит» на улице Труда, 37-а также встал на одно место с «Пятерочкой» по количеству нарушений: ценники не соответствуют описанию продуктов, нет разделения полок и не соблюдено продуктовое соседство. По словам представителей торговой сети, работа с ценниками еще не завершена, планируется привести все в порядок в течение недели.

По итогам выезда Анатолий Тиханов отметил, что торговые сети Пскова «знакомы с законодательством, но каждая понимает его по-своему». Депутат отметил, что члены «Народного контроля» нахождение молочных продуктов с содержанием разного вида жира на разных полках не увидели. Анатолий Тиханов также подчеркнул, что отчет с результатами рейда по торговым сетям Пскова будет направлен в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.