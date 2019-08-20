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Общество

Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове

Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области – филиале «Почты России», на 1000 жителей здесь приходится более 100 экземпляров подписки различной тематики: от изданий на дачные и спортивные темы до политики и экономики.

В июне на Запсковье открылось обновлённое отделение почтовой связи № 19. За 1,5 месяца работы горожане получили здесь более 66 тысяч услуг,  в том числе касающихся оформления подписок на газеты и журналы. При этом время ожидания при получении услуг сократилось в разы, отмечают псковичи. 

«Открытие отделения позволило решить и кадровый вопрос – увеличился штат сотрудников, большая часть из них – жители района. И им не нужно решать проблему транспортной доступности места работы», – рассказала начальник Псковского почтамта Ирина Шпаковская. В штате шесть почтальонов, у каждого есть мобильный почтово-кассовый терминал, который позволяет оплатить коммунальные услуги, приобрести лотерейный билет или оформить подписку на дому.

Коллектив 19-го отделения ежедневно обслуживает от 500 до 700 клиентов. Ежесуточно сюда поступает порядка 2000 почтовых отправлений, более 500 - интернет-заказы.

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