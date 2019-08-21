Как подготовить ребенка к школе

17:51, 21 августа 2019, ПАИ

До начала нового учебного года совсем немного. Буквально рукой подать. Родители сбились с ног: как все спеть, куда бежать, кого призывать на помощь. Ведь так хочется, чтобы у сына или дочери все было хорошо. Нет, нет. Отлично!

Псковское агентство информации составило шпаргалку для родителей, которые готовят детей к школе.



Составим план



Это только кажется, что собрать школьника на занятия - это дело пары дней. Вовсе нет. Даже если ваш ребенок пойдет в 5 или 7 класс все равно можно что-то забыть и оставить без внимания. Придется в спешке искать все это в первые недели учебы. Как этого избежать? Составьте план!

В него должны войти: перечень основных дел, список покупок и план финансовых затрат.

В первом столбике, - мы решили его назвать «основные дела», - перечисляем все: визит к стоматологу, если вы его планировали, посещение окулиста и покупка очков (это сделать необходимо до начала учебного года, чтобы классный руководитель учел ваши пожелания при рассаживании учеников в классе - на это повлияет, в том числе, наличие очков). Наконец, туда же войдут химчистка каких-то вещей, которые ребенок носил в прошлом учебном году и они пока годны. Такое может быть в случае, если какая-то одежда покупалась весной. Сюда же включаем график покупок ключевых вещей - одежды и обуви. Почему? Потому что одежду изредка требуется корректировать, например, укорачивать брюки. На это необходимо время. А ботинки еще предстоит разносить.

Во второй столбик включаем список покупок. Не забываем, что прежде чем его составлять, необходимо проконсультироваться с классным руководителем. Уточняем у него: какие предметы появятся в новом учебном году, нужны ли рабочие тетради, специальное оборудование - альбомы, краски, мелки, клей, циркуль. Узнаем, какими будут уроки труда. В некоторых школах мальчикам требуются инструменты, специальная одежда, ящики для хранения молотков, наждачной бумаги, гвоздей, кусачек и прочего инвентаря. Отдельно сюда включаем школьную форму, обувь, спортивную форму, рюкзак.

В третьей колонке проставляем предположительные суммы затрат. Сколько именно вы готовы потратить, например, на канцтовары, на сменную обувь. Это поможет избежать лишних трат и держать под контролем бюджет.

Школьная форма

Самые крупные затраты, как правило, - это школьная форма и обувь. Средняя стоимость формы для мальчиков и девочек в Псковской области составляет порядка 2,5 - 5 тысяч. В состав входит: для мальчиков - брюки, ремень, жилетка, пиджак, рубашка, галстук, а для девочек - платье-сарафан или юбка с жилеткой, блуза, колготки. Сегодня во многих школах каждый класс отдельно определяет, в каком цвете носить форму. В одном и том же образовательном учреждении могут быть классы с формой синего цвета, серого, черного, с рисунком и однотонные. Это важно учитывать, к примеру, при переводе в новую школу.

Мамы советуют покупать всегда вещи с небольшим запасом в размере. Брюки и юбки не следует сильно укорачивать - ребенок очень быстро растет. И уже к декабрю вещи могут быть катастрофически малы. Для мальчиков начальной школы желательно покупать запасные брюки и 2-3 рубашки. Даже если ваш ребенок аккуратен, от пятен осенней грязи никто не застрахован, а манжеты рукавов пачкаются очень быстро. Старшеклассники с радостью чередуют форму с обычными джинсами и футболками. В некоторых школах это разрешено.

Обувь и спортивная форма

Обязательно нужна сменная обувь и обувь для уроков физкультуры. Они должны быть свободными, не стесняющими стопу и пальцы. Все лето ваш ребенок носил сандалии или кроссовки. Нога привыкла к легкой и комфортной обуви. И вдруг строгие жесткие ботинки. Ученики начальной школы довольно долго привыкают к такому «ограничению», дискомфорт гарантирован, отсюда капризы, невнимательность на уроках.

Именно поэтому мамы советуют выбирать мягкую дышащую обувь на плотной подошве, например, мокасины.

Наконец, потребуется спортивная форма - штаны и футболки, кроссовки и носки. На данный момент не стоит покупать комплектом кофту и брюки. Достаточно 1-2 кофты на молнии, 2-3 футболки и двое спортивных брюк. Кофты пригодятся в период занятий на улице. Осенью, как правило, они проходят на пришкольном стадионе. Уроки физической культуры проводятся практически ежедневно. Не всегда ребенок будет бережно сворачивать футболки и штаны, некоторые станет запихивать в мешок вместе с кроссовками. Поэтому такую одежду придется часто освежать.

Канцтовары

Что потребуется обязательно? Тетради, пенал, ручки, карандаши, ластик, точилка, дневник, обложки на тетради и учебники. Обратим внимание - обложки на учебники покупайте после получения всех книг в библиотеке школы. Ведь размер у учебников и пособий сейчас самый разный. Для выбора обложки стоит взять их с собой в магазин.

А вот дневник педагоги рекомендуют выбирать такой, на котором есть строки для подписи: школа, класс, фамилия. В противном случае в ряде образовательных учреждений попросят наклеить на ваш красивый дневник полоску бумаги.

Тетради лучше выбирать без ярких картинок. На этом настаивают учителя: так дети не будут отвлекаться во время урока на иллюстрации.

Выбирая карандаши и ручки пользуйтесь золотым правилом: они должны быть простыми и удобными в эксплуатации. Проверьте еще в магазине: не пачкает ли паста, не крошится ли грифель.

От чего можно отказаться? От блокнотиков, ярких скрепок, закладок. Блокноты вы можете сделать своими руками из чистых листов тетрадей за прошлый год. Закладки тоже могут быть результатом совместной работы - один альбомный лист и пара часов с фломастерами и карандашами в кругу семьи. Вместо цветных скрепок воспользуйтесь самыми простыми. Как показывает практика, за весь учебный год их понадобится не более одного-двух десятков.

Портфель и пенал

Выбирайте портфель для ученика начальной школы сами. Вы можете предложить ребенку высказать пожелания о цвете или картинке на нем. Но выбор формы и размера портфеля оставьте за собой. Отдать предпочтение следует моделям с анатомической спинкой. Портфель должен быть удобным, легким, с фиксирующимися лямками.

Не забудьте о рюкзаке для сменной обуви. Его предстоит стирать, а потому обращайте внимание на материалы, из которых он выполнен, на использованные краски. При этом учитывать надо и размер обуви ребенка. Большое заблуждение родителей - выбор рюкзака под сменку без учета осенних сапог или высоких ботинок. В результате ребенку придется обувь ставить под вешалкой. Хорошо, если ее никто не толкнет, и к моменту окончания уроков школьник найдет свои ботинки.

Поговорим о пенале. Он должен быть плотным футляром, чтобы обеспечить сохранность ручек и карандашей от поломок. Лучше всего, если в нем будут специальные секции или резинки-держатели. Так ваши карандаши и ручки прослужат дольше. При покупке проверьте молнии и механизмы защелкивания. Они должны быть простыми и удобными в обращении.

Кто поможет в сборах к школе

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У нас найдется повседневная школьная форма и спортивная одежда разных цветов и фасонов, которую оценят родители и с удовольствием будут носить дети. А 5 тематических коллекций канцелярских товаров для школьников разных возрастов не оставят равнодушными даже взрослых.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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Впрочем, что рассказывать, предлагаем в этом лично убедиться.

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Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





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Кто поможет подготовиться к школе

Соблюдение режима учебы, отдыха и сна, правильное питание - вот залог успешного школьного марафона.

В клинике «ПРОФЕССОР» осуществляется комплексное обследование ребенка. Для детей без хронических заболеваний реализуется программа «Расту здоровым», которая включает в себя осмотр педиатром, определение антропометрических показателей: роста, веса, окружности грудной клетки, их соответствия возрастным нормам. Развернутые лабораторные исследования помогут определить метаболизм и основные параметры работы пищеварительной и мочевыделительной систем. Функциональные исследования покажут состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем растущего организма.

Для детей, которые имеют хронические заболевания, разработана комплексная программа: «Старт здоровья», которая включает расширенный комплекс лабораторных исследований, в том числе состояние иммунитета, микробиоценоз кишечника и ротоглотки, антитела к вирусу Эпштейна-Барра.

При наличии в анамнезе аллергических реакций у ребенка предлагается программа «Легкое дыхание», включающая исследование аллергического фона, фадиотопа, расширенный комплекс биохимических и микробиологических анализов.

Если у ребенка подозреваются генетические заболевания, в клинике «ПРОФЕССОР» выполняются анализы на генные мутации, позволяющие максимально точно определить наличие отклонений.

Все дети консультируются педиатром. По окончании обследования ребенку выдается сертификат здоровья с рекомендациями по образу жизни, питанию и физической нагрузке.

Также по результатам обследования для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс оздоровительных мероприятий «Здоровье от природы» на базе пансионата «Кривск» , включающий посещение бассейна, соляной комнаты, спортзала, назначение кислородных коктейлей, естественную аэроионотерапию соснового бора.

При выявлении отклонений в состоянии здоровья и функциональных нарушений работы органов и систем для ребенка определяется объем и кратность дальнейших исследований, проводится назначение необходимых препаратов и процедур. Каникулы тоже можно провести с максимальной пользой для здоровья, проходя оздоровительные процедуры в пансионате «Кривск».

Программа «Академия здоровья» в клинике «ПРОФЕССОР» совместно с пансионатом «Кривск» является реализацией комплексного многокомпонентного оздоровительного проекта, направленного на успешную подготовку к школе. Всестороннее обследование растущего организма, выявление самых ранних отклонений в развитии позволяет избежать формирования хронических заболеваний, является залогом активной жизни и успешной учебы.

Здоровье нации начинается со здоровья ее детей.

ООО «Медицинский центр «ПРОФЕССОР»



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





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