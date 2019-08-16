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Алкоголь изъяли полицейские в магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове

В Пскове в магазине на улице Яна Фабрициуса полицейские изъяли из незаконного оборота почти 22 литра алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражи порядка проверяли магазин, находящийся на первом этаже жилого дома, по обращениям местных жителей. В ходе проверки правоохранительные органы выявили четыре нарушения, связанные с незаконной продажей спиртного.

В частности, продавец магазина реализовал пиво, игнорируя ограничения для продажи в утренние часы. Также было выявлено, что у этого продавца отсутствовала медицинская книжка.

Помимо того, в магазине продавали пиво с истекшим сроком годности. Всего полицейские изъяли около 9 литров такого пива. При этом сотрудники полиции обнаружили спиртное в темной пластиковой таре, на которой не было информации о производителе, точном объеме продукта и сроке его реализации.

Полицейские составили административные акты по всем выявленным правонарушениям. Теперь владельцу магазина придется ответить перед законом. Материалы же проверки полицейские передадут для дальнейшего разбирательства в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

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