Более 6 млн рублей скрыло от государства великолукское предприятие

16:31, 20 августа 2019, ПАИ

Генеральный директор одного из великолукских предприятий скрыл от налоговых органов более шести миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Факт уклонения от уплаты налогов выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. По их версии, руководитель одного из великолукских предприятий предоставил в налоговые органы ложные сведения, в результате чего в бюджет не поступили более шести миллионов рублей.

Следователи следственного управления следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.