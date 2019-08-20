Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки

16:51, 20 августа 2019, ПАИ

Команда Великолукского дома-интерната для инвалидов и пожилых людей поборется за новую спортивную площадку в рамках соревнований по скандинавской ходьбе проекта «Шагаем к здоровью». Его организует благотворительный фонд «Старость в радость» при поддержке Российского геронтологического научно-клинического центра центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова и главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольги Николаевны Ткачевой.

22 августа в 15:30 инструктор Добровольного Физкультурного Союза провдет для великолучан мастер-класс, после которого пенсионеры приступят к активной оздоровительной ходьбе. Кроме того, все участники получат фитнес-трекер для подсчета шагов, специальную ортопедическую обувь и оборудование для ходьбы.

Команды ждет еженедельная медицинская проверка. По словам организаторов, регулярный мониторинг состояния здоровья пожилых спортсменов и оценка их самочувствия в динамике «позволят сделать выводы относительно пользы регулярных спортивных нагрузок на финальной стадии проекта».

Всего в соревнованиях примут участие жители 11 домов престарелых в шести регионах России. В течение месяца они будут увеличивать количество пройденных шагов в борьбе за главный приз – спортплощадку. Итоги проекта подведут 1 октября, в Международный день пожилого человека.

Место проведения соревнований: Великие Луки, улица Фурманова, дом 67.