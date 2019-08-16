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В Псковской области ищут родню найденного в соседнем регионе пенсионера

В Сланцах Ленинградской области нашли 61-летнего Николая Погодина, родственники которого могут проживать в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пенсионера, он прописан в Печорах в Псковской области. Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы с проседью, а глаза серо-голубые.

В момент, когда его нашли, был одет в черную куртку, черные штаны, клетчатую рубашку, на голове - серая кепка, обут в сланцы.

Волонтеры просят жителей Псковской области помочь найти родственников пенсионера. Всех, кто знает мужчину или знает о нём какую-либо информацию, просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

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