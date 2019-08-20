Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии

17:38, 20 августа 2019, ПАИ

К празднику урожая в Белоруссии в городе Кухчицы Минской области работники установили на одном из полей огромного соломенного паука. Пользователи соцсетей уже сравнили фигуру с арахнидами из «Гарри Поттера» и подчеркнули, что особенно зловеще паук выглядит ночью при свете фар. Об этом пишет «Фонтанка».

«С моим зрением я бы убежал оттуда раньше, чем понял, что он из сена...» — написал пользователь под ником Глашатай Ада под фотографией паука в Twitter.

По словам специалиста по идеологической работе хозяйства «Кухчицы» Натальи Тимовец, конкурс соломенных фигур каждый год проводится в районе. В этот раз ее команда захотела выделиться и придумать что-то новое, поскольку все делают «дедушек, бабушек, тракторы». Ноги паука собрали из досок и сухой травы, а тело сделали из соломенного тюка. Высота паука – около двух метров.

Наталья Тимовец отметила, что теперь возле поля регулярно останавливаются люди, чтобы сфотографироваться. Но команда хозяйства проиграла конкурс: паука обошли соломенные коровы и пчелы.