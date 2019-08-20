0
22:25
Дания может продать Гренландию
19:58
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
19:05
85-летие отметил псковский Горводоканал
17:59
Погода в Псковской области ненадолго испортится
17:38
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
17:25
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
16:51
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Еще новости
Общество

Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии

Фото: Twitter @blisch

К празднику урожая в Белоруссии в городе Кухчицы Минской области работники установили на одном из полей огромного соломенного паука. Пользователи соцсетей уже сравнили фигуру с арахнидами из «Гарри Поттера» и подчеркнули, что особенно зловеще паук выглядит ночью при свете фар. Об этом пишет «Фонтанка».

 «С моим зрением я бы убежал оттуда раньше, чем понял, что он из сена...» — написал пользователь под ником Глашатай Ада под фотографией паука в Twitter.

По словам специалиста по идеологической работе хозяйства «Кухчицы» Натальи Тимовец, конкурс соломенных фигур каждый год проводится в районе. В этот раз ее команда захотела выделиться и придумать что-то новое, поскольку все делают «дедушек, бабушек, тракторы». Ноги паука собрали из досок и сухой травы, а тело сделали из соломенного тюка. Высота паука – около двух метров.

Наталья Тимовец отметила, что теперь возле поля регулярно останавливаются люди, чтобы сфотографироваться. Но команда хозяйства проиграла конкурс: паука обошли соломенные коровы и пчелы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
20 августа 2019
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
85-летие отметил псковский Горводоканал
20 августа 2019
85-летие отметил псковский Горводоканал
Погода в Псковской области ненадолго испортится
20 августа 2019
Погода в Псковской области ненадолго испортится
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
20 августа 2019
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
20 августа 2019
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
20 августа 2019
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
20 августа 2019
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове

Идет загрузка...