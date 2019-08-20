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Общество

Около тысячи псковичей отдохнули летом в детских лагерях

Около тысячи псковичей отдохнули в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Об этом заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По её словам, в этом году впервые на базе гуманитарного лицея состоялась тематическая смена детского технопарка «Кванториум Псков». Совместно с Псковским государственным университетом был организован профильный лагерь труда и отдыха на базе средней общеобразовательной школы №9 имени А. С. Пушкина. Кроме того, в вечерней общеобразовательной школе №1 работал лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец».

Для состоящих на различных видах профилактического учета 37 подростков были проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних и популяризацию здорового образа жизни. В этих мероприятиях были задействованы полицейские и сотрудники учреждений культуры и спорта. «Все мероприятия были массовыми, насыщенными и вызвали неподдельный интерес у ребят», - подчеркнула Анна Кузыченко.

В загородный оздоровительный лагерь «Космос» на профилактическую смену были направлены 15 детей, состоящих на учете в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По словам руководителя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александра Гаврилова, летом работали практически все городские учреждения спорта. Он отметил, что тренировочный процесс не прекращался у футболистов и гребцов. Кроме того, около 180 спортсменов из спортивного центра «Бригантина» тренировались в лагере «Радуга», порядка 100 тхэквондистов провели лето в загородном лагере «Зеркальный», а в лагере «Звездный» была организована смена по художественной гимнастике. Помимо этого, на Черноморском побережье состоялись тренировочные сборы псковских спортсменов. В настоящее время для 140 детей работает городской лагерь спортивной школы «Барс».

Состоящие на профилактических учетах подростки по линии управления культуры администрации Пскова были вовлечены в посещение творческих коллективов Дома офицеров и городского культурного центра. Кроме того, централизованная библиотечная система Пскова разработала и провела просветительскую программу для молодежи «Имя России Александр Невский», молодежную акцию «5х5», встречи со специалистами и час правовых знаний в рамках всероссийской межведомственной акции «Подросток».

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