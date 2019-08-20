Около 300 псковских подростков устроились на работу этим летом

17:52, 20 августа 2019, ПАИ

Летом 2019 года в Пскове 279 подростков были трудоустроены через отделение Областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому району. Из них 145 - в лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений. Также устроились на работу 15 несовершеннолетних, состоящих на учете в городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом 20 августа рассказала начальник Управления образования администрации города Пскова Анна Кузычекно на заседании межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений под председательством главы администрации города Александра Братчикова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Анна Кузыченко подчеркнула, что у подростков востребовано трудоустройство в летний период.

И. о. начальника отдела «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» администрации города Пскова Надежда Максимова рассказала, что на учете в комиссии состоят 105 подростков, большинство из которых также заинтересовано в трудоустройстве. При этом, по ее словам, желающих поработать летом гораздо больше, чем предложений о работе: в августе прошлого года на работу устроился только один подучетный подросток, в этом году таких 23.

Надежда Максимова также отметила, что в профильных сменах псковского Центра внешкольной работы «Патриот» обучение по специальностям дворника и вахтера прошли более 70 человек.

«Работа летом должна позитивно сказываться на детях. Ребята работают, зарабатывают свои первые деньги, учатся планировать расходы», - отметил Александр Братчиков и поинтересовался, почему в Пскове слишком мало вакансий для несовершеннолетних.

И. о. заместителя директора - начальника отделения областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова заявила, что прием на работу несовершеннолетних для организаций - «хлопотное дело». «За детьми нужен постоянный присмотр, нужно выделить наставника», - пояснила она, добавив, что в целом у работодателей нет нареканий к подросткам. По ее словам, сегодня в Пскове трудоустроено 318 несовершеннолетних граждан.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала всем ответственным ведомствам продолжить работу по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в частности, центру занятости - заключить договоры с организациями для создания новых рабочих мест для подростков.