70-летний мужчина найден живым спустя неделю поисков в лесах Белоруссии
70-летний житель деревни Люсино Ганцевичского района Брестской области (Белоруссия) почти неделю не мог выйти из леса. Как пишет БЕЛТА, правоохранители нашли его на седьмые сутки.
Пожилой любитель грибов и ягод ушел в лес 13 августа и не вернулся вечером домой. Родственники самостоятельно не смогли отыскать дедушку, поэтому на следующий день обратились в милицию.
Отмечается, что в поисках были задействованы военнослужащие войсковой части 7404, местные жители и волонтеры отряда «Ангел». Сейчас пенсионер находится в больнице. Это уже второй случай, когда он заблудился, собирая грибы в лесу.