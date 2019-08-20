70-летний мужчина найден живым спустя неделю поисков в лесах Белоруссии

18:11, 20 августа 2019, ПАИ

70-летний житель деревни Люсино Ганцевичского района Брестской области (Белоруссия) почти неделю не мог выйти из леса. Как пишет БЕЛТА, правоохранители нашли его на седьмые сутки.

Пожилой любитель грибов и ягод ушел в лес 13 августа и не вернулся вечером домой. Родственники самостоятельно не смогли отыскать дедушку, поэтому на следующий день обратились в милицию.

Отмечается, что в поисках были задействованы военнослужащие войсковой части 7404, местные жители и волонтеры отряда «Ангел». Сейчас пенсионер находится в больнице. Это уже второй случай, когда он заблудился, собирая грибы в лесу.