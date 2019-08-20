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Общество

Комитет здравоохранения Псковской области о жалобе мамы на стоматологию: Инцидент исчерпан

Комитет здравоохранения Псковской области провел свое расследование причин обращения жительницы региональной столицы на сайт губернатора Михаила Ведерникова. Женщина написала, что в минувшее воскресенье вынуждена была поехать в детскую стоматологию на Сиреневом бульваре со своим ребенком. На месте был дежурный врач. Однако проводить лечение он не стал, предложив маме подойти в понедельник. Женщина возмутилась и попросила разобраться.

«Врач провел осмотр и посоветовал маме обратиться к специалисту в понедельник, но без номерка или какой-либо записи. Показателей для экстренного вмешательства не было. В понедельник и во вторник ребенок побывал на приеме у специалистов стоматологии. Ему оказана необходимая помощь. Инцидент полностью исчерпан», - сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

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