В Пскове на улице Никольской автомашина сбила ребенка

18:49, 20 августа 2019, ПАИ

Мальчика лет восьми на улице Никольской в Пскове сбила автомашина. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, все произошло 20 августа около 18:30 вблизи дома №3. За рулем легковой машины марки «Фольскваген» находилась молодая девушка.

Очевидцы рассказали, что ребенок внезапно выскочил на проезжую часть перед идущим транспортом. Водитель не успел отреагировать — вдоль дороги припаркованы автомобили, из-за них было не видно мальчика.

Удар был довольно сильным. Ребенок получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Мальчика отправили в Детскую областную больницу в сопровождении мамы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.