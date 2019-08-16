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В Пскове на улице Никольской автомашина сбила ребенка

Мальчика лет восьми на улице Никольской в Пскове сбила автомашина. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, все произошло 20 августа около 18:30 вблизи дома №3. За рулем легковой машины марки «Фольскваген» находилась молодая девушка.

Очевидцы рассказали, что ребенок внезапно выскочил на проезжую часть перед идущим транспортом. Водитель не успел отреагировать — вдоль дороги припаркованы автомобили, из-за них было не видно мальчика.

Удар был довольно сильным. Ребенок получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Мальчика отправили в Детскую областную больницу в сопровождении мамы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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