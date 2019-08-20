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Общество

В России стали дольше жить

В России показатель ожидаемой продолжительности жизни граждан России вырос до 73,7 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает ТАСС.

По её словам, продолжительность жизни за полгода 2019 года увеличилась на 0,8 года и составила 73,7 года. У женщин этот показатель составляет 78,5 года.

Вероника Скворцова отметила, что увеличение продолжительности жизни россиян произошло за счет снижения числа смертей на 28,4 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Она также подчеркнула, что все мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» идут в соответствии с установленным планом. Нацпроект «Здравоохранение» разработан во исполнение майского указа главы государства Владимира Путина 2018 года, согласно которому, в частности, средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна повыситься до 78 лет.

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