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Общество

Летняя спартакиада среди осужденных прошла в колонии в Крюках

В Островском районе в дереве Крюки на участке колонии-поселения ИК-2 состоялась летняя спартакиада среди осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, осужденные соревновались в трёх видах спорта. В числе состязаний были челночный бег, отжимания и прыжки в длину с места. В мероприятие поучаствовали более 30 осужденных.

В спартакиаде победил осужденный, который показал высокие результаты на всех трех спортивных дисциплинах. Победитель соревнований будет поощрен правами начальника учреждения.

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