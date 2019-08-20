Летняя спартакиада среди осужденных прошла в колонии в Крюках

20:38, 20 августа 2019, ПАИ

В Островском районе в дереве Крюки на участке колонии-поселения ИК-2 состоялась летняя спартакиада среди осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, осужденные соревновались в трёх видах спорта. В числе состязаний были челночный бег, отжимания и прыжки в длину с места. В мероприятие поучаствовали более 30 осужденных.

В спартакиаде победил осужденный, который показал высокие результаты на всех трех спортивных дисциплинах. Победитель соревнований будет поощрен правами начальника учреждения.