62 жителя Псковской области заболели кишечными инфекциями на прошлой неделе
62 жителя Псковской области заболели острыми кишечными инфекциями с 12 по 18 августа. В Пскове таких заболеваний было зарегистрировано 22, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Во всех муниципалитетах Псковской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями не поднялась выше максимально прогнозируемого уровня.
В ходе проверок сотрудники регионального ведомства исследовали 273 смыва, из них все соответствуют требованиям. Они также проверили 131 пробу воды и 61 пищевой продукт. В первом случае требованиям не соответствовали 7 проб, во втором - 2.
Специалисты управления за неделю составили 20 протоколов об административных правонарушениях, выдали 4 предписания об устранении нарушений и 6 представлений.