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Общество

62 жителя Псковской области заболели кишечными инфекциями на прошлой неделе

62 жителя Псковской области заболели острыми кишечными инфекциями с 12 по 18 августа. В Пскове таких заболеваний было зарегистрировано 22, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Во всех муниципалитетах Псковской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями не поднялась выше максимально прогнозируемого уровня.

В ходе проверок сотрудники регионального ведомства исследовали 273 смыва, из них все соответствуют требованиям. Они также проверили 131 пробу воды и 61 пищевой продукт. В первом случае требованиям не соответствовали 7 проб, во втором - 2.

Специалисты управления за неделю составили 20 протоколов об административных правонарушениях, выдали 4 предписания об устранении нарушений и 6 представлений.

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