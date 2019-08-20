«Горячая линия» по качеству школьных принадлежностей работает в Псковской области

22:59, 20 августа 2019, ПАИ

В Псковской области работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Её работа продлится по 2 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Для получения консультаций по данной теме псковичи могут обращаться по телефонам «горячей линии» с 9:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Жители Пскова могут обратиться на «горячую линию» по телефонам – 8(8112) 66-47-29, 8(8112) 62-24-77, 8(8112) 62-25-03. Жители Великих Лук по телефонам – 8(81153) 3-73-70, 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01. Жители Невеля и Опочки – 8(81151) 2-54-01, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23. Жители Острова и Печор – 8(81152) 3-19-27; 8(81148) 2-45-47.

Также жители Псковской области с имеющимися вопросами могут звонить в консультативный центр для потребителей при центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области по телефону 8(8112) 66-21-16.