Изымать товары с нарушением маркировки предложили в Роскачестве

09:05, 21 августа 2019, ПАИ

В России из магазинов могут начать изымать товары и продукты с нарушением маркировки. Как пишет газета «Известия», инициативу предложили в Роскачестве, письмо уже направлено в Роспотребнадзор.

Сообщается, что, в частности, могут быть изъяты фальсифицированные продукты, в которых состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Сегодня товары убирают с полок в том случае, если они небезопасны и могут навредить потребителю.

Эксперты полагают, что производители не должны вводить покупателей в заблуждение. В документе Роскачества также отмечено, что предлагаемые изменения нужно внести в закон «О техническом регулировании», а также в кодекс об административных правонарушениях.

При этом в обоих ведомствах отказались давать комментарии.