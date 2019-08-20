0
22:25
Дания может продать Гренландию
19:58
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
19:05
85-летие отметил псковский Горводоканал
17:59
Погода в Псковской области ненадолго испортится
17:38
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
17:25
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
16:51
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Еще новости
Общество

Изымать товары с нарушением маркировки предложили в Роскачестве

В России из магазинов могут начать изымать товары и продукты с нарушением маркировки. Как пишет газета «Известия», инициативу предложили в Роскачестве, письмо уже направлено в Роспотребнадзор.

Сообщается, что, в частности, могут быть изъяты фальсифицированные продукты, в которых состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Сегодня товары убирают с полок в том случае, если они небезопасны и могут навредить потребителю.

Эксперты полагают, что производители не должны вводить покупателей в заблуждение. В документе Роскачества также отмечено, что предлагаемые изменения нужно внести в закон «О техническом регулировании», а также в кодекс об административных правонарушениях.

При этом в обоих ведомствах отказались давать комментарии.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
20 августа 2019
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
85-летие отметил псковский Горводоканал
20 августа 2019
85-летие отметил псковский Горводоканал
Погода в Псковской области ненадолго испортится
20 августа 2019
Погода в Псковской области ненадолго испортится
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
20 августа 2019
Двухметрового соломенного паука сделали в Белоруссии
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
20 августа 2019
Именем санитара 6-й роты назвали сквер в Ленинградской области
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
20 августа 2019
Великолукские пенсионеры претендуют на получение спортплощадки
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове
20 августа 2019
Микрорайон Запсковье оказался одним из самых читающих в Пскове

Идет загрузка...