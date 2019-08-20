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Общество

Курс рубля может укрепиться к сентябрю

В сентябре российская валюта исчерпала потенциал ослабления и может укрепиться до 65,5 рублей/$. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов банковской сферы.

Отмечается, что курс рубля заметно упал в последние два месяца: в июне - до 62,5 руб./$, а к 20 августа курс составил уже 66,6 рублей/$. По мнению экспертов, снижение нефтяных котировок могло повлиять на курс рубля. Специалисты банковской сферы опасаются, что в конце года рубль может рухнуть до 67 руб./$ на фоне международной неопределенности и рисков новых санкций.

Эксперты полагают, что ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию и реальные денежные доходы населения, что может привести к рецессии в экономике.

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