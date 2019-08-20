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Общество

В сентябре мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы

В сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут шесть волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства. Гражданам предлагается раздаточный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсационных выплат.

С начала года специалисты уже 40 раз выезжали в районы. За это время консультации получили 482 жителя области.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в сентябре:

 

 

 

Наименование учреждения ПФР области

 

Сентябрь

 

Населенный пункт

УПФР в г. Пскове и Псковском районе

11.09.2019

Середкинская волость

 

18.09.2019

Логозовская волость

25.09.2019

Торошинская

волость

 

Клиентская служба в Дновском районе

05.09.2019

Тематический выезд

Выскодская волость:

Моринский психоневрологический интернат

Клиентская служба в Новоржевском районе

12.09.2019

Новоржевская волость:

д. Ладино

д. Жадрицы

д. Дубровы

Клиентская служба в Гдовском районе

23.09.2019

Полновская волость:

д. Полна

д. Первомайская

 

 

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