В сентябре мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы

09:29, 21 августа 2019, ПАИ

В сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут шесть волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства. Гражданам предлагается раздаточный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсационных выплат.

С начала года специалисты уже 40 раз выезжали в районы. За это время консультации получили 482 жителя области.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в сентябре: