0
13:09
Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
12:28
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
11:41
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
10:43
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
09:54
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
22:25
Дания может продать Гренландию
19:58
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
Еще новости
Общество

Филиал «Псковэнерго» завершил капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Пыталово»

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершил плановый капитальный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Пыталово». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Затраты предприятия на эти цели составили более 3,4 млн руб. В ходе комплексного обновления подстанции проведены работы на основном и вспомогательном электротехническом оборудовании. В частности, выполнен капитальный ремонт одного масляного выключателя 110 кВ, девятнадцати выключателей 10 кВ, восьми разъединителей 110 кВ, ячеек 10 кВ (26 штук). На трансформаторном оборудовании проведен текущий ремонт.

Подстанция 110 кВ «Пыталово» обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и социально значимой инфраструктуры Пыталовского района Псковской области с 1981 года.

Всего в рамках ремонтной программы 2019 года «Псковэнерго» проводит комплексные и капитальные ремонты 24 подстанций 110-35 кВ. Работы ведутся как собственными силами, так и с привлечением специализированных подрядных организаций. Наибольший объем работ предусмотрен для обновления оборудования подстанций «Пыталово», «Дедовичи» и «ЭТЗ» (Псковский район).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
21 августа 2019
Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
21 августа 2019
Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
21 августа 2019
Специализированный зал для самбо открыли в Пскове
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
21 августа 2019
Флешмоб «На Псковщине начинается Россия» пройдет в Пскове 23 августа
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
21 августа 2019
Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе
Дания может продать Гренландию
20 августа 2019
Дания может продать Гренландию
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
20 августа 2019
75-летие образования Псковской области отпразднуют 23 августа
85-летие отметил псковский Горводоканал
20 августа 2019
85-летие отметил псковский Горводоканал

Идет загрузка...