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Двух россиян и вьетнамца осудили за незаконную миграцию в Печорском районе

В Печорском районе к уголовной ответственности привлечены участники организованной преступной группы – двое россиян и вьетнамец, которые организовали незаконное пребывание иностранцев в России и их транзит через территорию страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в августе 2018 года злоумышленники за деньги организовали незаконное пребывание 10 вьетнамцев в России и их переезд из Москвы в Печорский район. После этого преступники пытались провести иностранцев через границу в Евросоюз. Однако их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Суд назначил участникам организованной преступной группы наказания в виде лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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