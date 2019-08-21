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Общество

«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России. С такой инициативой в адрес правительства РФ выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

Парламентерий отметил, что даже минимальный набор принадлежностей - канцтовары, одежда, обувь - стоит достаточно дорого. В связи с этим родители стараются увеличить расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — заявил депутат.

В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. 

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