Юрий Кононов и группа «Русский характер» споют на концерте в Пскове

10:30, 21 августа 2019, ПАИ

23 августа в 20:00 в Детском парке Пскова в честь 75-летия Псковской области выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Юрий Кононов работал с разными творческими коллективами, участвовал в вокальных конкурсах «Голос» и «Главная сцена», выступал на сцене «Песни года» и «Славянского базара» и пел дуэтом с Тамарой Синявской, Тамарой Гвердцители, Любовью Казарновской, Дианой Гурцкой. Артист выступает в эстрадно-классическом жанре.

Вместе с коллективом «Русский характер» Юрий Кононов продемонстрирует программу «Песни, любимые нами». В неё входят произведения отечественных и зарубежных исполнителей, романсы, а также собственные песни.

До этого выступали на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском.

Псковская область основана 23 августа 1944 года. Регион включает в себя 24 муниципалитета и 2 городских округа. В Псковской области проживают больше 620 тысяч человек.