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Общество

Акция «Под флагом единым» пройдёт в Невеле 22 августа

22 августа в Невеле в 18:00 на открытой площадке Дома культуры состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвящённая Дню государственного флага Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества.

В рамках мероприятия выступят самодеятельные коллективы и исполнители Пскова и Псковской области, представители молодежных и общественных организаций. В частности, гости акции смогут увидеть выступления ансамбля «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, Татьяны Арсентьевой, автора-исполнителя Вячеслава Рахмана – обладателей почетного звания «Душа земли Псковской», народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры».

Также в рамках мероприятия выступит лауреат премии «Молодежь Псковщины», победитель всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» с песней «Край чудесный» и «Эхо любви» Кристина Евдокимова.

Помимо этого, гости мероприятия в этот день почтут память павших в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто прошел тропой Афганистана, Чечни и других горячих точек – уроженцев Невеля. Познакомятся с историей Невельского района и вспомнят самые яркие моменты в истории главного символа страны – российского флага.

В рамках акции также пройдут показательные выступления военных. Финал праздника ознаменуется выносом государственного флага Российской Федерации и общим исполнением гимна России, которому в этом году исполняется 75 лет.

Организатором мероприятия выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и администрации Невельского района.

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