Михайловские Пушкинские чтения проходят в Псковской области

11:16, 21 августа 2019, ПАИ

Научные Михайловские Пушкинские чтения начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 21 августа, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе Государственного музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева.

Тема чтений в этом году - «…Душа в заветной лире…». Конференция приурочена к 195-летию приезда поэта в так называемую северную ссылку в псковское имение матери и посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина.

В программе чтений — 11 докладов и сообщений. Их авторы — исследователи жизни и творчества поэта из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Гатчины.

Материал для выступлений — некоторые итоги новых прочтений пушкинских рукописей, исследования, касающиеся датировки отдельных событий жизни поэта, новых пушкинские адреса на карте региона, размышления и новые факты о воплощении произведений Пушкина в балете, кино, изобразительном искусстве, проч.