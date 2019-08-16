Российский депутат застрелил жену

11:36, 21 августа 2019, ПАИ

В Челябинской области правоохранительные органы задержали депутата Локомотивного городского округа, который подозревается в убийстве супруги, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошёл в ночь на 21 августа. По версии следствия, парламентарий после бытовой ссоры несколько раз выстрелил в жену из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. В отношении депутата возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный парламентарий также работал главным врачом в местной больнице.