Сергей Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

12:04, 21 августа 2019, ПАИ

Министерство обороны России примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», - подчеркнул министр.

Сергей Шойгу сообщил, что на заседании коллегии Минобороны 21 августа обсудят выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.