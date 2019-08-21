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Общество

Сергей Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Министерство обороны России примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», - подчеркнул министр.

Сергей Шойгу сообщил, что на заседании коллегии Минобороны 21 августа обсудят выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

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