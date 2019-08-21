Двумя новыми артистами пополнилась труппа Псковского драмтеатра

12:28, 21 августа 2019, ПАИ

В Псковском драмтеатре появились два новых артиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, к труппе присоединились молодая актриса Ксения Соколова, она играла ранее в Ростовском академическом молодежном театре. Также в псковском театре теперь будет играть заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, который долгие годы работал на сцене Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова.

«Желаем актерам ярких, талантливых работ и удачи на псковской сцене», - отметили в театре.