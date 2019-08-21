Наталья Никифорова призвала молодежные театры давать благотворительные спектакли

13:03, 21 августа 2019, ПАИ

Председатель регионального отделения Союз женщин России, руководитель проекта «Сезоны добра. Равные — равным» Наталья Никифорова призвала любительские, самодеятельные и молодежные театры объединиться, а также время от времени давать благотворительные спектакли в своих или соседних районах. Об этом она сообщила на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Никифорова рассказала, что в рамках проекта «Сезоны добра. Равные — равным» было запланировано 9 бесплатных спектаклей на площадках социальных учреждений. «Но мы план перевыполнили, и силами актеров студенческого театра «Ахтеатр» сделали 12 спектаклей», — отметила она. Артисты выступили в Первомайском и Бобровском домах-интернатах, Центре лечебной педагогики, СИЗО и госпитале ветеранов.

«Мы показали «У войны неженское лицо», «Сашка», «Женитьба» Гоголя, «Библейские рассказы» Саши Чёрного, — сообщила Наталья Никифорова. — Все наши зрители очень эмоционально и непосредственно реагировали на спектакль. Конечно, воспитанникам таких учреждений очень не хватает взаимодействия с театрами, походов на спектакли, ведь в их бюджете подобные развлечения не предусмотрены».

«В спектаклях были заняты от 12 до 20 артистов», — уточнила режиссёр студенческого театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская. «После каждого спектакля было ощущение, что нам удалось что-то дать людям и получить их искренние эмоции, любовь», — добавил директор «Ахтеатра» Валерий Баткаев.

По словам директора школы-интерната №1, председателя регионального отделения «Союз матерей», дети от увиденных спектаклей были в восторге, и многие не верили, что выступают не профессиональные артисты, а студенты. «Вы отдаете нам частицу своего тепла, и этому же учите своих и наших детей. Спасибо!», — поблагодарила она организаторов и артистов.

Наталья Никифорова подчеркнула, что «Ахтеатр» с проектом «Сезоны добра. Равные — равным» подал заявку на президентский грант. Она напомнила, что проект стартовал 26 ноября 2018 года и был приурочен к Дню матери.