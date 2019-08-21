Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу

15:06, 21 августа 2019, ПАИ

Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-корнцертной дирекции Псковской области, Екатерина Красногирова и Лев Орешкин поженились не по сюжету спектакля, а по-настоящему. Свадьба прошла на днях.

Екатерина Красногирова и Лев Орешкин пришли работать в театр одновременно — в 2018 году.

Лев Орешкин известен по ролям в спектаклях «Чук и Гек», «Ревизор», «Пиковая дама», «R.E.P.L.I.C.A.», «Жанна». Екатерина Красногирова сыграла в спектаклях «Чук и Гек» и «Жанна».

«Поздравляем! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!» - говорится в поздравлении дирекции.