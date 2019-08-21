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Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о завершении работы по формированию своей команды. Об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации.

«Команда сформирована, понимание есть, выстроены необходимые коммуникации с федеральным центром, чувствуется поддержка», - сказал глава региона.

Он уточнил, что этому предшествовала большая работа.

«Дело не в механизмах управления. Действенных инструментов достаточно, вопрос в подходах к их использованию. Вы же знаете, если исполнять всё до последней запятой, получится итальянская забастовка. И как раз с формализмом и равнодушием и пришлось бороться в первую очередь», - рассказал губернатор.

Помогла в этом и формула 24/7 — работа семь дней в неделю по 24 часа в сутки.

«Да, некоторым новый темп оказался не по силам, и они уступили место новым кадрам.

24/7 – это естественный симметричный ответ на то количество проблем, которые мы встретили в самом начале, и он доказал свою эффективность», - сказал Михаил Ведерников.

«Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро», - добавил он.

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